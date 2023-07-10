Роб Пелинка о возможном продлении контракта Дэвиса: «Правила запрещают нам обсуждать эту тему»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта звездного форварда Энтони Дэвиса.

«Я был бы рад, если бы коллективный договор позволял нам говорить о переговорах, но на этот счет существуют довольно строгие правила. Поэтому я не могу рассуждать о контрактах и переговорах.

Скажу лишь то, что очень высоко ставлю Энтони Дэвиса как игрока «Лейкерс» и игрока вообще. Он помог нашему клубу стать чемпионом. Он был невероятным капитаном и лидером. В прошлом сезоне мы видели, что он готов был играть с серьезной травмой стопы, чтобы помочь нашей команде добраться до финала Западной конференции. Так что я очень рад, что он является частью нашей команды», – заявил Пелинка.

Дэвис имеет право подписать продление с клубом до начала сезона-23/24. Как утверждает журналист Heavy.com Шон Девени, «Лейкерс» не хотят предлагать 30-летней суперзвезде новую сделку.

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4 комментария

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ironboy
Ответ A. V.
«Суперзвезде»?!
И что тебе тут не нравится?)
+2
0
+2
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kolyan#15
Пелинка хорош 😅
+1
0
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Геннадий Гусев
Ответ A. V.
«Суперзвезде»?!
Нет, блин, басту.
+1
0
+1
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