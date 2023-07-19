Инсайдер Дэйв Макменамин: «Энтони Дэвис подпишет продление контракта до начала тренировочного лагеря»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Инсайдер Дэйв Макменамин ожидает, что «Лейкерс» и Энтони Дэвис договорятся о продлении контракта до начала тренировочного лагеря.

«Роб Пелинка считает Энтони Дэвиса главной причиной, по которой они выиграли чемпионат в 2020 году, и хочет, чтобы Энтони Дэвис оставался игроком «Лейкерс».

Меня не очень волнует, чем закончатся переговоры, договорятся ли они о максимальном количестве лет или максимальном количестве долларов, это будут решать Рич Пол, Роб Пелинка и Джинни Басс. Но судя по сегодняшнему положению вещей, я ожидаю, что будет достигнуто какое-то соглашение.

Во многом потому, что, обменяв Энтони Дэвиса, «Лейкерс» никак не смогут равноценно заменить его на площадке. Это абсолютно невозможно. 

Они также понимают, что у Леброна Джеймса, которому исполняется 39 лет, осталось мало времени. Поэтому глупо начинать пытаться собрать новую команду.

Если «Лейкерс» не предложит продление контракта, Дэвис может заявить о желании уйти. Поэтому я уверен, что Дэвис приедет в тренировочный лагерь с продленным контрактом», – заявил Макменамин.

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4 комментария

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Дмитрий Кутузов
За 4 сезона в Лейкерс, Дэвис пропустил 113 матчей из 307! Это 37%. Ему уже 30 и здоровее он не станет. Выдать Дэвису супермакс - это прострелить себе оба колена. Плюс стареющий Леброн со своим наследием и навязчивой идеей сыграть с сыном. Если в Лейкерс думают о будущем, то им нужно менять обоих, пока за них можно что-то получить.
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Nikolay
"я ожидаю", "я уверен"
можно не читать
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xamer 9
Ответ Дмитрий Кутузов
За 4 сезона в Лейкерс, Дэвис пропустил 113 матчей из 307! Это 37%. Ему уже 30 и здоровее он не станет. Выдать Дэвису супермакс - это прострелить себе оба колена. Плюс стареющий Леброн со своим наследием и навязчивой идеей сыграть с сыном. Если в Лейкерс думают о будущем, то им нужно менять обоих, пока за них можно что-то получить.
В один комментарий всунули и травматичного Дэвиса, и стареющего Леброна. По факту же эта пара помогла ЛАЛ добыть чемпионство, в отличии от ЛАК, Нэтс, Филы, Финикса и Бостона. И если вы забыли или не смотрели матчи, то здоровый Энтони Дэвис - однозначно топ-5, а то и топ-3.
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