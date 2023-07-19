Инсайдер Дэйв Макменамин: «Энтони Дэвис подпишет продление контракта до начала тренировочного лагеря»

Инсайдер Дэйв Макменамин ожидает, что «Лейкерс» и договорятся о продлении контракта до начала тренировочного лагеря.

« считает Энтони Дэвиса главной причиной, по которой они выиграли чемпионат в 2020 году, и хочет, чтобы Энтони Дэвис оставался игроком « ».

Меня не очень волнует, чем закончатся переговоры, договорятся ли они о максимальном количестве лет или максимальном количестве долларов, это будут решать Рич Пол, Роб Пелинка и Джинни Басс. Но судя по сегодняшнему положению вещей, я ожидаю, что будет достигнуто какое-то соглашение.

Во многом потому, что, обменяв Энтони Дэвиса, «Лейкерс» никак не смогут равноценно заменить его на площадке. Это абсолютно невозможно.

Они также понимают, что у , которому исполняется 39 лет, осталось мало времени. Поэтому глупо начинать пытаться собрать новую команду.

Если «Лейкерс» не предложит продление контракта, Дэвис может заявить о желании уйти. Поэтому я уверен, что Дэвис приедет в тренировочный лагерь с продленным контрактом», – заявил Макменамин.

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