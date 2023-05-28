Роб Пелинка: «Хотим и дальше строить команду вокруг Леброна и Дэвиса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил о приоритетах в развитии команды.

«Если брать последние четыре сезона, то мы становились чемпионами и были в финале Западной конференции. Честно говоря, так и должно быть с «Лейкерс». Я не бью себя кулаком в грудь и не горжусь этим. Именно здесь мы и должны быть. И, как сказал Дарвин Хэм, наша работа состоит в том, чтобы продолжать развивать то, чтобы было заложено в этом сезоне.

Мы уважаем позицию Леброна, мы готовы дать ему время на то, чтобы он обдумал то, что хочет обдумать. Но Леброн и Энтони Дэвис – это два столпа, непревзойденная комбинация, мы бы хотели продолжать опираться на них и строиться вокруг них. Оба игрока обладают невероятно сильным характером, оба хотят побеждать, показывая правильную игру. Мы гордимся этой комбинацией суперзвезд и хотим продолжать инвестировать в нее и в тот прогресс, который у нас был в этом году. Хотим продолжить эту деятельность в новом сезоне», – сказал Пелинка.

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Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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6 комментариев

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8w6sxy5f6x
Никто слова деда о пенсии всерьез не воспринял)
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володька трынкин
Можно еще вокруг Мэджика и Джаббара. Даже поинтереснее будет)
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Стэн Смит
Леброн не вино, чтобы с годами становиться лучше. Строить он хочет. Два года есть, и то не факт.
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pulyalke
дед пусть до мвз лечится
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Budabuda
интересно сколько ещё продержится здоровым Дэвис.
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