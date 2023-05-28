Генеральный менеджер «Лейкерс» заявил о приоритетах в развитии команды.

«Если брать последние четыре сезона, то мы становились чемпионами и были в финале Западной конференции. Честно говоря, так и должно быть с «Лейкерс». Я не бью себя кулаком в грудь и не горжусь этим. Именно здесь мы и должны быть. И, как сказал Дарвин Хэм, наша работа состоит в том, чтобы продолжать развивать то, чтобы было заложено в этом сезоне.

Мы уважаем позицию Леброна, мы готовы дать ему время на то, чтобы он обдумал то, что хочет обдумать. Но Леброн и – это два столпа, непревзойденная комбинация, мы бы хотели продолжать опираться на них и строиться вокруг них. Оба игрока обладают невероятно сильным характером, оба хотят побеждать, показывая правильную игру. Мы гордимся этой комбинацией суперзвезд и хотим продолжать инвестировать в нее и в тот прогресс, который у нас был в этом году. Хотим продолжить эту деятельность в новом сезоне», – сказал Пелинка.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?