Остин Ривз: «Энтони Дэвис не получает должного признания за свои действия в обороне»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз в подкасте All The Smoke бывших игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона воспользовался возможностью по достоинству оценить набор навыков форварда команды Энтони Дэвиса.

«[Энтони], безусловно, отличный парень, которого хочется иметь в своей команде.

Не думаю, что Дэвис получает должное признание за то, что он делает для нас, как для защитников. Мы можем действовать агрессивнее, зная, что кольцо находится под надежной защитой. Он, пожалуй, стоит сразу за Леброном Джеймсом как игрок с лучшим набором навыков, которого я когда-либо видел», – считает Ривз.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ну вроде в прошлом сезоне получил. Многие его хвалили за то, как в игре в обороне прибавил в рамках командного взаимодействия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mkryuchckov10@gmail.com
Энтони Девис получает должное внимание за нежелание выкладываться на тренировках и кемпе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий