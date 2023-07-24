Остин Ривз: «Энтони Дэвис не получает должного признания за свои действия в обороне»

Атакующий защитник « » в подкасте All The Smoke бывших игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона воспользовался возможностью по достоинству оценить набор навыков форварда команды .

«[Энтони], безусловно, отличный парень, которого хочется иметь в своей команде.

Не думаю, что Дэвис получает должное признание за то, что он делает для нас, как для защитников. Мы можем действовать агрессивнее, зная, что кольцо находится под надежной защитой. Он, пожалуй, стоит сразу за как игрок с лучшим набором навыков, которого я когда-либо видел», – считает Ривз.

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА