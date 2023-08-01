Остин Ривз вспомнил эпизод с участием Леброна Джеймса, который стал мемом

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз вспомнил известный эпизод из матча 2022 года, когда выражение на его лице во время общения с лидером команды Леброном Джеймсом стало мемом.

«У нас был тайм-аут, до конца игры оставалось всего ничего, мы вели 18 очков, так что я не понимал, почему мы все еще в игре. Тренер объяснил какую-то комбинацию, но его никто особо не слушал. В том сезоне я задавал много вопросов. Когда мы оказались на площадке с Леброном, я спросил: «Бро, мне ничего не надо делать, так ведь?». Он ответил: «Нет, ты побежишь туда, а потом туда». Я не понял, это он потешается так надо мной или серьезно... Такое выражение появляется у меня на лице часто, когда я смущаюсь», – рассказал Ривз.

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