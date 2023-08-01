Остин Ривз вспомнил эпизод с участием Леброна Джеймса, который стал мемом

Свингмен « » вспомнил известный эпизод из матча 2022 года, когда выражение на его лице во время общения с лидером команды стало мемом.

«У нас был тайм-аут, до конца игры оставалось всего ничего, мы вели 18 очков, так что я не понимал, почему мы все еще в игре. Тренер объяснил какую-то комбинацию, но его никто особо не слушал. В том сезоне я задавал много вопросов. Когда мы оказались на площадке с Леброном, я спросил: «Бро, мне ничего не надо делать, так ведь?». Он ответил: «Нет, ты побежишь туда, а потом туда». Я не понял, это он потешается так надо мной или серьезно... Такое выражение появляется у меня на лице часто, когда я смущаюсь», – рассказал Ривз.

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