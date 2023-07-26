«Сперс» собирались предложить Остину Ривзу зарплату в 21 млн долларов в год

Теги Хьюстон Лейкерс Сан-Антонио НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз в недавнем выпуске подкаста «All The Smoke» признался, что вел переговоры с «Рокетс» и «Сперс» до того, как подписал новый контракт с лос-анджелесским клубом.

Как сообщает HoopsHype со ссылкой на источники из лиги, «Сперс» собирались предложить Ривзу контракт с зарплатой в 21 миллион долларов за сезон. В конечном итоге клуб отпугнуло широко распространенное мнение, что «Лейкерс» повторят любое предложение, которое подпишет Ривз, и решили сохранить место в платежной ведомости.

Согласно источникам, «Рокетс» также внимательно следили за ситуацией с Ривзом и были готовы сделать крупное предложение, если Фред Ванвлит не подпишет с ними контракт.

Ривз в это межсезонье заключил соглашение с «Лейкерс» на 4 года и 56 млн долларов.

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9 комментариев

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Roman Boroveev
Не понял, как влияет на платёжку Спёрс, если Лейкерс повторят их предложение?
+12
0
+12
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P@sha
Даже проверил в первоисточнике - действительно так и написано. Какой-то форменный бред.
+6
0
+6
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haibr
Ответ Roman Boroveev
Не понял, как влияет на платёжку Спёрс, если Лейкерс повторят их предложение?
Нужно же факс или эмейл отправить, а электричество дорогое.
+6
0
+6
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P@sha
Ответ Abdulla
Уверены были на 90% :)
И что случилось бы в 10%? Подписали бы Ривза, как и хотели)
+3
0
+3
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Abdulla
Ответ Roman Boroveev
Не понял, как влияет на платёжку Спёрс, если Лейкерс повторят их предложение?
Уверены были на 90% :)
+1
0
+1
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P@sha
Ответ haibr
Я так понимаю в данном случае была какая-то джентльменская договоренность между офисами, ЛАЛ дали гарантии всем, что повторят любое предложение и офисы САС с Хьюстоном не стали срать в платёжку коллег.
Так это и странно. По идее, должны бы срать - в этом суть конкуренции.
+1
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+1
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haibr
Я так понимаю в данном случае была какая-то джентльменская договоренность между офисами, ЛАЛ дали гарантии всем, что повторят любое предложение и офисы САС с Хьюстоном не стали срать в платёжку коллег.
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12_monkeys
Думаю дело в том, что пока ЛАЛ не повторят предложение контракт Ривза находится в платежке САС, а на повторение есть три дня, то есть три дня сидят на бобах.
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Stephan Carrypenko
Ответ haibr
Нужно же факс или эмейл отправить, а электричество дорогое.
Ещё и замерзают)))
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