«Сперс» собирались предложить Остину Ривзу зарплату в 21 млн долларов в год

Атакующий защитник «Лейкерс» в недавнем выпуске подкаста «All The Smoke» признался, что вел переговоры с «Рокетс» и «Сперс» до того, как подписал новый контракт с лос-анджелесским клубом.

Как сообщает HoopsHype со ссылкой на источники из лиги, «Сперс» собирались предложить Ривзу контракт с зарплатой в 21 миллион долларов за сезон. В конечном итоге клуб отпугнуло широко распространенное мнение, что «Лейкерс» повторят любое предложение, которое подпишет Ривз, и решили сохранить место в платежной ведомости.

Согласно источникам, «Рокетс» также внимательно следили за ситуацией с Ривзом и были готовы сделать крупное предложение, если Фред Ванвлит не подпишет с ними контракт.

Ривз в это межсезонье заключил соглашение с « » на 4 года и 56 млн долларов.

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