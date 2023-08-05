«Барселона» ведет переговоры с Брином Форбсом

« » ведет переговоры с защитником (29 лет, 188 см), сообщает греческое издание Apex Sports.

Ранее сообщалось о том, что «Панатинаикос» также ведет переговоры представителями Форбса, и если американец решит перебраться из НБА в Европу, то греческий клуб будет готов сделать ему предложение.

Форбс является чемпионом НБА 2021 года в составе «Милуоки».

В сезоне-22/23 Форбс провел 25 матчей за «Миннесоту», набирая 3,6 очка за игру. В феврале баскетболист был арестован за избиение девушки.

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