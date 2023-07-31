Гильермо Эрнангомес: «В «Барселоне» с первой минуты показали, как я для них важен»

Центровой Гильермо Эрнангомес рассказал о том, почему принял предложение «Барселоны», несмотря на свою принадлежность к Мадриду и выступлению за « » в прошлом.

«Я из Мадрида, я родился здесь, но сейчас это не сыграло роли, плюс для меня важна баскетбольная составляющая. «Барса» с Хуаном Карлосом Наварро и Марио Фернандесом с самой первой минуты показали, как я для них важен, и они предложили мне участие в интересном проекте. Для меня это большой вызов. Мне хочется адаптироваться к новому городу, вернуться в родную страну, поближе к семье, и, прежде всего, играть, получая удовольствие и претендуя на победы.

Многие поняли, что я хотел оказаться в команде, которая действительно желала видеть меня у себя, мне нужна была такая возможность. В итоге количество поддержавших это решение людей сильно меня удивило», – заявил испанец.

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