«Барселона» объявил о расторжении контракта с Кори Хиггинсом

« » сообщила о том, что контракт с атакующим защитником (34 года, 196 см) расторгнут.

Соглашение было рассчитано до 2024 года.

Каталонский клуб пошел на это шаг, руководствуясь намеченным планом по стабилизации финансового положения.

В прошедшем сезоне американец набирал за «Барсу» 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого он провел четыре сезона за московский ЦСКА.

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