«Барселона» объявил о расторжении контракта с Кори Хиггинсом

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Кори Хиггинс Баскетбол

«Барселона» сообщила о том, что контракт с атакующим защитником Кори Хиггинсом (34 года, 196 см) расторгнут.

Соглашение было рассчитано до 2024 года.

Каталонский клуб пошел на это шаг, руководствуясь намеченным планом по стабилизации финансового положения.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал за «Барсу» 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого он провел четыре сезона за московский ЦСКА.

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3 комментария

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Prado
Сначала объявил, а потом сообщила :)
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Russ Ivan
У нас в ВТБ вполне способен ещё пару лет попылить...
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Сергей Орлов
Ответ Russ Ivan
У нас в ВТБ вполне способен ещё пару лет попылить...
Он из-за жены в Барселону уехал, 100% не вернётся в Россию.
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