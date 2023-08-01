«Барселона» объявил о расторжении контракта с Кори Хиггинсом
«Барселона» сообщила о том, что контракт с атакующим защитником Кори Хиггинсом (34 года, 196 см) расторгнут.
Соглашение было рассчитано до 2024 года.
Каталонский клуб пошел на это шаг, руководствуясь намеченным планом по стабилизации финансового положения.
В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал за «Барсу» 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.
Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого он провел четыре сезона за московский ЦСКА.
Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод
Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой
3 комментария