Джабари Паркер может перейти в «Барселону»

Форвард Джабари Паркер (28 лет, 203 см) может стать игроком «Барселоны».

Паркер прошел медицинское обследование в испанском клубе. Его рассматривают в качестве замены .

Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона».

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