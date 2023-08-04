Джабари Паркер может перейти в «Барселону»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА чемпионат Испании Никола Миротич Джабари Паркер Баскетбол

Форвард Джабари Паркер (28 лет, 203 см) может стать игроком «Барселоны».

Паркер прошел медицинское обследование в испанском клубе. Его рассматривают в качестве замены Николе Миротичу.

Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона».

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2 комментария

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А такой талант был, на самом деле. Но последний раз Джабари хотя бы 50 игр отыграл аж в 2016, сомневаюсь что потянет даже Европу, травмы конечно дают о себе знать. Там парни физически очень сильные, оборона жестче. Ему бы Китай наверное подошел, с его атакующими скилами.
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