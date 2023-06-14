Лоренцо Браун заявил, что может не сыграть за сборную Испании на ЧМ-2023

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика сборная Испании чемпионат Израиля Лоренцо Браун Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун заявил о том, что может не сыграть за сборную Испании на ЧМ-2023.

В апреле Браун общался с главным тренером испанцев Серджо Скариоло и изъявил желание выступить за национальную команду. Но с тех пор ситуация изменилась.

«Не уверен, что сыграю. Рассматриваю вариант, при котором пропущу турнир.

Позади долгий сезон, у меня проблемы со здоровьем, организму требуется отдых. Каждый шаг для меня словно пытка. Посмотрим, как все сложится этим летом», – сказал Браун.

32-летний Браун стал ключевым игроком испанцев на победном Евробаскете-2022, он набирал 15,2 очка, 1,8 подбора и 7,6 передачи в среднем за игру.

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