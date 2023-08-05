Владимир Гомельский: «Уход Шведа из ЦСКА был ожидаемым»

Известный комментатор и эксперт высказал свое мнение по поводу ухода из звездного защитника .

«Уход Шведа из ЦСКА был ожидаемым. Клуб не мог больше платить такую высокую зарплату Алексею, а на сокращение ни агент Шведа, ни сам Алексей не соглашались. А будет ли это расставание ослаблением команды или, наоборот, усилением, покажет чемпионат Лиги ВТБ.

Швед – великолепный мастер, он сможет проявить себя в любой команде», – считает Гомельский.

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