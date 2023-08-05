Виктор Кейру: «Говорить об уходе Шведа из Единой лиги ВТБ преждевременно»

Бывший игрок ЦСКА Виктор Кейру отреагировал на уход звездного защитника из армейского клуба и возможного переезда в зарубежный чемпионат.

«Что здесь сказать? У Шведа закончился контракт с ЦСКА, и по факту у него пока нет предложений, которые его устраивали бы. Здесь, считаю, именно с этой точки зрения нужно смотреть на ситуацию. А говорить о том, что Алексей уходит из Единой лиги, думаю, преждевременно. Ведь сезон еще не начался. Как знать, может быть, кто‑то из российских клубов – «Зенит» или УНИКС, или опять же ЦСКА – предложит ему те деньги, которые его удовлетворят, и он останется.

Если рассуждать чисто гипотетически, что Швед уедет в зарубежный чемпионат, то лига без него безусловно потеряет. Для Единой лиги, разумеется, будет хорошо, если он останется. Если он уходит, то на замену как минимум должны прийти игроки такого же калибра. Если их нет, это уже далеко не плюс. Но до начала сезона еще есть время. Поэтому думаю, есть надежда, что Алексей останется в России и продолжит карьеру в другом клубе Единой лиги», – сказал Кейру.

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