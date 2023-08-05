Алексей Саврасенко об уходе Шведа из ЦСКА: «У армейцев все хорошо будет и у Алексея тоже»

Чемпион Европы Алексей Саврасенко прокомментировал уход защитника Алексея Шведа из .

«У каждого игрока наступает момент, когда приходится менять команду. Не думаю, что у ЦСКА могут возникнуть проблемы с ротацией и комплектацией состава. Потому что там по два‑три человека на позицию. Поэтому думаю, что и у ЦСКА все хорошо будет и у тоже. Он продолжит свою карьеру в том клубе, в той стране, где захочет.

Потеря ли его возможный отъезд в другой чемпионат для Единой лиги? Алексей был лидером в ЦСКА и лиге. Но игроки, опять же, уходят. На его место придут более молодые ребята, появятся новые звезды. Думаю, что все идет своим чередом», - сказал Саврасенко.

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