Алексей Саврасенко об уходе Шведа из ЦСКА: «У армейцев все хорошо будет и у Алексея тоже»

Теги ЦСКА Алексей Саврасенко Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Чемпион Европы Алексей Саврасенко прокомментировал уход защитника Алексея Шведа из ЦСКА.

«У каждого игрока наступает момент, когда приходится менять команду. Не думаю, что у ЦСКА могут возникнуть проблемы с ротацией и комплектацией состава. Потому что там по два‑три человека на позицию. Поэтому думаю, что и у ЦСКА все хорошо будет и у Алексея Шведа тоже. Он продолжит свою карьеру в том клубе, в той стране, где захочет.

Потеря ли его возможный отъезд в другой чемпионат для Единой лиги? Алексей был лидером в ЦСКА и Единой лиге. Но игроки, опять же, уходят. На его место придут более молодые ребята, появятся новые звезды. Думаю, что все идет своим чередом», - сказал Саврасенко.

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