Эмил Райкович: «Швед – самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отреагировал на уход из команды защитника Алексея Шведа.

«Алексей, наверное, самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал. Его понимание баскетбола и любовь к игре несравнимы ни с чем. То, как он играет, заставляет баскетбол выглядеть легким, но мы все знаем, сколько тяжелой работы скрыто за этой легкостью.

Искренне желаю Алексею сохранить в себе такой же огонь, добиться успеха на следующем этапе своей карьеры и, самое главное, остаться здоровым и счастливым в семейной жизни», – заявил Райкович.

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