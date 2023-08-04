Эмил Райкович: «Швед – самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отреагировал на уход из команды защитника .

«Алексей, наверное, самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал. Его понимание баскетбола и любовь к игре несравнимы ни с чем. То, как он играет, заставляет баскетбол выглядеть легким, но мы все знаем, сколько тяжелой работы скрыто за этой легкостью.

Искренне желаю Алексею сохранить в себе такой же огонь, добиться успеха на следующем этапе своей карьеры и, самое главное, остаться здоровым и счастливым в семейной жизни», – заявил Райкович.

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