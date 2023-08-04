Алексей Швед об отказе от предложения «Басконии» в 2021 году: «Хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть Евролигу»

Защитник Алексей Швед рассказал, что перед возвращением в в 2021 году у него был вариант с «Басконией», которую тогда возглавлял Душко Иванович.

«Да, это правда. Более того, испанский клуб делал более выгодное предложение в финансовом плане. Причем существенно. Но хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть . Московский клуб стабильно добирался до «Финала четырех», а тогда подбирался очень классный состав. Так что все шансы были, но закончилось так, как закончилось. Плюс я играл в армейском клубе до НБА, хотел остаться дома. Так что было много факторов отказать «Басконии», – заявил Швед.

Россиянин также прокомментировал информацию о том, что летом у него было два предложения от клубов-участников Евролиги, но они в итоге сорвались из-за его гражданства.

«Прямо они об этом не говорили, но, вероятно, что это важная причина прямо сейчас. Живем в непростое время, подписать контракт с европейским клубом стало тяжелее. Думаю, это касается всех игровых видов спорта», – сказал Швед.

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