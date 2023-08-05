Стив Керр о роли Криса Пола в «Уорриорз»: «Решим в тренировочном лагере, рассмотрим все варианты»

Главный тренер «Голден Стэйт» признался, что пока не определился со стартовой ролью новобранца команды .

Пол за 18 сезонов в выходил в основной пятерке во всех 1214 матчах регулярного чемпионата и 149 встречах плей-офф.

«У нас будет три недели тренировочного сбора перед первой игрой сезона, там и решим. Рассмотрим все возможные комбинации.

Самое главное, и мы знаем это уже сейчас, что все ребята будут проводить на площадке много минут. Но сам факт того, что мы получаем одного из лучших разыгрывающих всех времен и человека, который не любит проигрывать, это большая удача. Он присоединится к костяку « », с которым мы работаем уже десять лет. Он станет для нас отличным дополнением благодаря умению контролировать игру, контролировать темп и работать с мячом», – заявил Керр.

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