Стив Керр о роли Криса Пола в «Уорриорз»: «Решим в тренировочном лагере, рассмотрим все варианты»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что пока не определился со стартовой ролью новобранца команды Криса Пола.

Пол за 18 сезонов в НБА выходил в основной пятерке во всех 1214 матчах регулярного чемпионата и 149 встречах плей-офф.

«У нас будет три недели тренировочного сбора перед первой игрой сезона, там и решим. Рассмотрим все возможные комбинации.

Самое главное, и мы знаем это уже сейчас, что все ребята будут проводить на площадке много минут. Но сам факт того, что мы получаем одного из лучших разыгрывающих всех времен и человека, который не любит проигрывать, это большая удача. Он присоединится к костяку «Голден Стэйт», с которым мы работаем уже десять лет. Он станет для нас отличным дополнением благодаря умению контролировать игру, контролировать темп и работать с мячом», – заявил Керр.

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1 комментарий

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Дреймонд объяснит Крису, что к чему
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