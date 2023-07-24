Крис Пол: «Дрэймонд? Мне жаль другие команды, которым придется играть против нас»

« » представил разыгрывающего как игрока команды, сделав небольшое интервью.

«Да, ... Мне жаль другие команды, которым придется играть против нас обоих, потому что он всегда выскажет свое мнение, как и я.

Знаете, и я всегда преуспевал с такими парнями», – поделился Пол.

Ранее Грин рассказал, что с нетерпением ждет возможности пообщаться с Полом, вражда с которым длилась долгие годы: «Нельзя просто забыть обо всем и вести себя так, будто все эти разговоры были ненастоящими. Раньше я публично говорил, что не люблю Криса, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде. Нет, это не так работает. С нетерпением жду возможности пообщаться как мужчина с мужчиной».

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