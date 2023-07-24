Крис Пол: «Дрэймонд? Мне жаль другие команды, которым придется играть против нас»
«Голден Стэйт» представил разыгрывающего Криса Пола как игрока команды, сделав небольшое интервью.
«Да, Дрэймонд... Мне жаль другие команды, которым придется играть против нас обоих, потому что он всегда выскажет свое мнение, как и я.
Знаете, и я всегда преуспевал с такими парнями», – поделился Пол.
Ранее Грин рассказал, что с нетерпением ждет возможности пообщаться с Полом, вражда с которым длилась долгие годы: «Нельзя просто забыть обо всем и вести себя так, будто все эти разговоры были ненастоящими. Раньше я публично говорил, что не люблю Криса, и это не изменится просто потому, что он стал моим партнером по команде. Нет, это не так работает. С нетерпением жду возможности пообщаться как мужчина с мужчиной».
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