Майк Данливи о Крисе Поле в «Уорриорз»: «Вспомним бостонское трио Гарнетт – Пирс – Аллен. У них все сработало»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи ожидает, что новобранец калифорнийцев Крис Пол сможет влиться в систему и сыграться с лидерами команды Стефом Карри и Клэем Томпсоном.
Данливи привел в пример «Селтикс» 2008 года, которые выиграли чемпионат.
«Вспомним бостонское трио Кевин Гарнетт – Пол Пирс – Рэй Аллен. Эти ребята сумели перестроиться и сделать так, что все сработало. Кей Джи согласился на чуть менее значимую роль, Рэй сделал то, что должен был, с Пирсом то же самое. Они сделали так, что это заработало.
Мне кажется, с Крисом Полом в «Голден Стэйт» может случиться похожая история. Он должен сказать: «Давайте сделаем это, давайте сделаем то. Все, что вы хотите от меня, все, что попросите», – заявил Майк Данливи.
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