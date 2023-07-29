Майк Данливи о Крисе Поле в «Уорриорз»: «Вспомним бостонское трио Гарнетт – Пирс – Аллен. У них все сработало»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи ожидает, что новобранец калифорнийцев сможет влиться в систему и сыграться с лидерами команды и .

Данливи привел в пример «Селтикс» 2008 года, которые выиграли чемпионат.

«Вспомним бостонское трио – – Рэй Аллен. Эти ребята сумели перестроиться и сделать так, что все сработало. Кей Джи согласился на чуть менее значимую роль, Рэй сделал то, что должен был, с Пирсом то же самое. Они сделали так, что это заработало.

Мне кажется, с Крисом Полом в «Голден Стэйт» может случиться похожая история. Он должен сказать: «Давайте сделаем это, давайте сделаем то. Все, что вы хотите от меня, все, что попросите», – заявил Майк Данливи.

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