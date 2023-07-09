Лига представила Кубок НБА – внутрисезонный турнир начнется в ноябре. Шесть групп, 8 лучших команд выйдут в плей-офф, «Финал четырех» пройдет в Вегасе

НБА официально представила новый внутрисезонный турнир и трофей Кубка НБА, который команды получат за победу в соревновании.

В рамках субботнего объявления лига представила шесть групп по пять команд – три из них состоят из команд Восточной конференции и три из Западной конференции – которые сформируют групповой этап турнира:

Группа 1: « », « », « », «Индиана», « ».

Группа 2: «Милуоки», «Нью-Йорк», «Майами», «Вашингтон», «Шарлотт».

Группа 3: «Бостон», «Бруклин», «Торонто», «Чикаго», «Орландо».

Группа 4: «Мемфис», «Финикс», «Лейкерс», «Юта», «Портленд».

Группа 5: «Денвер», «Клипперс», «Новый Орлеан», «Даллас», «Хьюстон».

Группа 6: «Сакраменто», «Голден Стэйт», «Миннесота», «Оклахома», «Сан-Антонио».

Для формирования групп НБА использовала процесс жеребьевки в стиле чемпионата мира, разделив каждую конференцию на пять групп по результатам прошлогоднего регулярного чемпионата. В первый банк попали команды, занявшие места с первого по третье – так, на Востоке это были «Бакс», «Селтикс» и «Сиксерс»; затем «Кавс», «Никс» и «Нетс» присоединились вторым заходом и так далее.

После этого из каждой из пяти групп случайным образом были выбраны по одной команде, чтобы создать, как надеется лига, три равномерно подобранные группы команд, которые будут соревноваться друг с другом.

Групповая часть турнира будет состоять из четырех игр – по одной против каждой из четырех других команд в каждой группе – которые пройдут в течение ноября.

Эван Уош, исполнительный вице-президент НБА по стратегии и аналитике и ключевой человек, стоящий за созданием внутрисезонного турнира, сказал, что лига постарается сделать все возможное, чтобы в рамках этих групповых игр было сведено к минимуму количество «бэк-ту-бэк».

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф, где встретятся в матчах на вылет. Полуфинальные и финальная серии пройдут в Лас-Вегасе. Вплоть до матча за чемпионство команды Востока и Запада будут играть только с соперниками из своей конференции, что позволит провести матч Восток-Запад в чемпионской игре в том же формате, что и в плей-офф НБА.

За победу в Кубке НБА игроки получат по 500 000 долларов, игроки команды, проигравшей в матче за чемпионство получат по 200 000 долларов, игроки проигравших в полуфинале команд получат по 100 000, а игроки проигравших в четвертьфинале – по 50 000.

В рамках этого процесса Лига признает, что людям потребуется время, чтобы привыкнуть к новому трофею и соревнованию в рамках сезона, но верит, что со временем это станет неотъемлемой частью календаря НБА.

«Все не сразу согласятся. Так что мы не можем ожидать, что [болельщики] останутся довольны с первой минуты.

Такие вещи требуют времени. В будущем, я считаю, зрители по-настоящему полюбят [внутрисезонный турнир]», – заявил Джо Дюмарс, исполнительный вице-президент НБА по баскетбольным операциям.

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