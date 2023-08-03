Святослав Михайлюк получил предложение от «Бостона»

« » сделал предложение свободному агенту (26 лет, 201 см), сообщает SDNA.gr.

Ранее сообщалось, что украинский защитник достиг договоренности с « » о контракте на два года, но продолжает ждать предложения из .

Ожидается, что игрок примет решение в ближайшее время. Если Михайлюк решит вернуться в Европу, то примет предложение «Пао», которое остается в силе.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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