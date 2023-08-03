Святослав Михайлюк получил предложение от «Бостона»
«Бостон» сделал предложение свободному агенту Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см), сообщает SDNA.gr.
Ранее сообщалось, что украинский защитник достиг договоренности с «Панатинаикосом» о контракте на два года, но продолжает ждать предложения из НБА.
Ожидается, что игрок примет решение в ближайшее время. Если Михайлюк решит вернуться в Европу, то примет предложение «Пао», которое остается в силе.
Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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В бабках теряет точно, в минутах - тем более.
Но! Это же НБА.