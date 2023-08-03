Святослав Михайлюк получил предложение от «Бостона»

Теги возможные переходы Бостон Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

«Бостон» сделал предложение свободному агенту Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см), сообщает SDNA.gr.

Ранее сообщалось, что украинский защитник достиг договоренности с «Панатинаикосом» о контракте на два года, но продолжает ждать предложения из НБА.

Ожидается, что игрок примет решение в ближайшее время. Если Михайлюк решит вернуться в Европу, то примет предложение «Пао», которое остается в силе.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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4 комментария

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на минмалку вполне сойдет
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опять будет сидеть весь сезон на банке, вместо того чтобы играть в Европе 🤦🏻‍♂️
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Честь и хвала игроку, что не бежит в Европу, а всё ещё пытается быть в НБА.
В бабках теряет точно, в минутах - тем более.
Но! Это же НБА.
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