«Олимпиакос» сделал предложение Святославу Михайлюку и ждет ответа до 1 августа
«Олимпиакос» сделал предложение украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см) и ждет ответа до 1 августа, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Если греческий клуб не получит ответ до начала августа, то будет искать другого игрока на рынке Евролиги.
Ранее сообщалось, что у Михайлюк получил предложения от «Олимпиакоса» и «Милана». «Реал» тоже проявил интерес к украинцу, но пока не сделал предложение.
Михайлюк рассматривает все предложения, но отдает приоритет НБА.
Защитник завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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