«Олимпиакос» сделал предложение Святославу Михайлюку и ждет ответа до 1 августа

«Олимпиакос» сделал предложение украинскому атакующему защитнику (26 лет, 201 см) и ждет ответа до 1 августа, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Если греческий клуб не получит ответ до начала августа, то будет искать другого игрока на рынке .

Ранее сообщалось, что у Михайлюк получил предложения от « » и «Милана». « » тоже проявил интерес к украинцу, но пока не сделал предложение.

Михайлюк рассматривает все предложения, но отдает приоритет .

Защитник завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию