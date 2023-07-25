«Олимпиакос» сделал предложение Святославу Михайлюку и ждет ответа до 1 августа

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«Олимпиакос» сделал предложение украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см) и ждет ответа до 1 августа, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Если греческий клуб не получит ответ до начала августа, то будет искать другого игрока на рынке Евролиги.

Ранее сообщалось, что у Михайлюк получил предложения от «Олимпиакоса» и «Милана». «Реал» тоже проявил интерес к украинцу, но пока не сделал предложение.

Михайлюк рассматривает все предложения, но отдает приоритет НБА.

Защитник завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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