«Панатинаикос» проявляет интерес к Святославу Михайлюку

Теги возможные переходы Шарлотт Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

Интерес к украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см) проявляет не только «Олимпиакос», но и «Панатинаикос», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Игрок хочет продолжить карьеру в НБА, но интерес клубов Евролиги к нему очень велик. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» будет ждать ответа до 1 августа.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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