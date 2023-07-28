«Панатинаикос» проявляет интерес к Святославу Михайлюку
Интерес к украинскому атакующему защитнику Святославу Михайлюку (26 лет, 201 см) проявляет не только «Олимпиакос», но и «Панатинаикос», сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Игрок хочет продолжить карьеру в НБА, но интерес клубов Евролиги к нему очень велик. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» будет ждать ответа до 1 августа.
Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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