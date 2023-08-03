«Приближается мой праймовый 21-й сезон». Леброн Джеймс опубликовал видео тренировки

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в соцсети видео тренировки с тренером Крисом Джонсоном.

«Приступим к делу. Только работа. Приближается мой праймовый 21-й сезон», – написал Джеймс под видео.

38-летний форвард провел в НБА 20 сезонов, набирая 27,2 очка, 7,5 подбора и 7,3 передачи в среднем за матч. Леброн является 4-кратным чемпионом лиги.

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4 комментария

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Здоровья деду, пусть до 45 играет как Буффон😁⚽️🏀
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Смотря на нынешних баскетболистов , таких как Джа, Зайон, Бэн и ещё куча других, то понимаешь насколько Леброн влюблен в эту игру и продолжает пахать всё так же как и в 18 лет, а может даже больше) Легенда одним словом! Кто бы что не говорил :)
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Количество сезонов в НБА на текущий момент:
1. Vince Carter 22 сезона
2-5. Dirk Nowitzki 21 сезон
2-5. Kevin Garnett 21 сезон
2-5. Kevin Willis 21 сезон
2-5. Robert Parish 21 сезон
6-10. Udonis Haslem 20 сезонов
6-10. LeBron James 20 сезонов
6-10. Jamal Crawford 20 сезонов
6-10. Kobe Bryant 20 сезонов
6-10. Kareem Abdul-Jabbar 20 сезонов
11-24. Andre Iguodala 19 сезонов
Carmelo Anthony 19
Tyson Chandler 19
Jason Terry 19
Paul Pierce 19
Tim Duncan 19
Juwan Howard 19
Jason Kidd 19
Shaquille O’Neal 19
Karl Malone 19
Charles Oakley 19
John Stockton 19
James Edwards 19
Moses Malone 19
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