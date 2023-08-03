«Приближается мой праймовый 21-й сезон». Леброн Джеймс опубликовал видео тренировки

Суперзвезда « » опубликовал в соцсети видео тренировки с тренером Крисом Джонсоном.

«Приступим к делу. Только работа. Приближается мой праймовый 21-й сезон», – написал Джеймс под видео.

38-летний форвард провел в НБА 20 сезонов, набирая 27,2 очка, 7,5 подбора и 7,3 передачи в среднем за матч. Леброн является 4-кратным чемпионом лиги.

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