Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором утверждается, что после расставания с Леброном его карьера пошла на спад

Звездный разыгрывающий « » отреагировал на пост с инфографикой от аккаунта Basketball Forever, в котором утверждается, что после расставания с его карьера пошла на спад.

«Сохраните этот твит и последите за тем, что случится в ближайшие пару лет», – написал Кайри.

31-летнего Ирвинга по ходу прошлого сезона обменяли «Даллас», который после этого потерял место в зоне плей-офф. В межсезонье Кайри продлил контракт с техасским клубом.

Вместе с Джеймсом плеймейкер в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кавальерс».

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