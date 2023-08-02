Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором утверждается, что после расставания с Леброном его карьера пошла на спад

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на пост с инфографикой от аккаунта Basketball Forever, в котором утверждается, что после расставания с Леброном Джеймсом его карьера пошла на спад.

«Сохраните этот твит и последите за тем, что случится в ближайшие пару лет», – написал Кайри.

31-летнего Ирвинга по ходу прошлого сезона обменяли «Даллас», который после этого потерял место в зоне плей-офф. В межсезонье Кайри продлил контракт с техасским клубом.

Вместе с Джеймсом плеймейкер в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кавальерс».

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11 комментариев

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помада Терезы
Ну он же не сказал, что будет лучше
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headmaster
Вроде хочется верить что Ирвинг взялся за ум. Но, исходя из опыта, случиться что-то прямо противоположное
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Алексей Ильин
Планирует перейти к Леброну и с ним выпасть из борьбы за плеин :D
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noke
Ответ kisliy33
а где спад то? чередует травмы с разными заходами в ПО, то первый раунд, то второй, закономерности нет вообще четкой. Ну а то, что Леброн в прайме в твоей команде - это типа плюс к результату - ну так про всех игроков лиги, которые играли с Леброном, можно сделать такие инфографики..
Чего? )))) Кайри периода после Леброна - это проблема для каждой команды, в которой он играл.
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unrecyclable
сохраним, не волнуйся
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omega pepega
а что случиться? Переход в Монако?
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sanya_xl
Сохраняем твит и наблюдаем за светлым будущим в Далласе
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Вася Пупкин
Ответ headmaster
Вроде хочется верить что Ирвинг взялся за ум. Но, исходя из опыта, случиться что-то прямо противоположное
И за чей же ум он взялся на этот раз? )
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