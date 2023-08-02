Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором утверждается, что после расставания с Леброном его карьера пошла на спад
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на пост с инфографикой от аккаунта Basketball Forever, в котором утверждается, что после расставания с Леброном Джеймсом его карьера пошла на спад.
«Сохраните этот твит и последите за тем, что случится в ближайшие пару лет», – написал Кайри.
31-летнего Ирвинга по ходу прошлого сезона обменяли «Даллас», который после этого потерял место в зоне плей-офф. В межсезонье Кайри продлил контракт с техасским клубом.
Вместе с Джеймсом плеймейкер в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кавальерс».
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Basketball Forever
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