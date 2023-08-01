Шакил О’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Аллен Айверсон Кобе Брайант Шакил О′Нил Айзейя Томас Тим Данкан НБА Чарльз Баркли Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА, разделив ее на две команды.

«В моей первой команде в произвольном порядке будут Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и, черт возьми, я.

При всем уважении к Карлу Мэлоуну, Чарльзу Баркли и Кариму Абдул-Джаббару. Но это мой список.

Со скамейки запасных будут выходить Стефен Карри, Аллен Айверсон, Тим Данкан, Мэлоун и Айзейя Томас. И я должен обязательно включить Карима во вторую команду», – сказал О’Нил.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

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5 комментариев

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Лучолвоео Оеоваллуду
Как бы он не пытался, заметен комплекс насчет Хакима. Даже не упомянул в перечне "уважаемых".
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mephist13
То есть во второй пятёрке Мозес Мэлоун, а не Карл? Оригинальненько.

Единственная фамилия, которая есть сразу у двух значимых оллтаймеров, написана без имени, а остальные, где вариант один - с именем. ))
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Tseren031293
Майкл, Карим, Леброн, Мэджик, Данкан,
Рассел, Кобе, Берд, Шак, Карри.
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Abdulla
Ответ mephist13
То есть во второй пятёрке Мозес Мэлоун, а не Карл? Оригинальненько. Единственная фамилия, которая есть сразу у двух значимых оллтаймеров, написана без имени, а остальные, где вариант один - с именем. ))
Возможно во второй пятёрке именно Карл. Хотя, конечно, написано так, что хрен разберёшь.
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