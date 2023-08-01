Шакил О’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА
Член Зала славы Шакил О’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА, разделив ее на две команды.
«В моей первой команде в произвольном порядке будут Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и, черт возьми, я.
При всем уважении к Карлу Мэлоуну, Чарльзу Баркли и Кариму Абдул-Джаббару. Но это мой список.
Со скамейки запасных будут выходить Стефен Карри, Аллен Айверсон, Тим Данкан, Мэлоун и Айзейя Томас. И я должен обязательно включить Карима во вторую команду», – сказал О’Нил.
Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых
Единственная фамилия, которая есть сразу у двух значимых оллтаймеров, написана без имени, а остальные, где вариант один - с именем. ))
Рассел, Кобе, Берд, Шак, Карри.