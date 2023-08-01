Шакил О’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА

Член Зала славы ’Нил назвал свою десятку лучших игроков в истории НБА, разделив ее на две команды.

«В моей первой команде в произвольном порядке будут , , , и, черт возьми, я.

При всем уважении к Карлу Мэлоуну, Чарльзу Баркли и Кариму Абдул-Джаббару. Но это мой список.

Со скамейки запасных будут выходить Стефен Карри, Аллен Айверсон, Тим Данкан, Мэлоун и Айзейя Томас. И я должен обязательно включить Карима во вторую команду», – сказал О’Нил.

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