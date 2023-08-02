Дуайт Ховард о разнице между Леброном и Кобе: «С Джеймсом мы как два близнеца, шутим, смеемся. Кобе не такой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА Дуайт Ховард рассказал о разнице между двумя прославленными игроками «Лейкерс» Леброном Джеймсом и покойным Кобе Брайантом.

«Леброн напоминает парня из южной Джорджии. С ним мы как два близнеца, шутим, смеемся, делаем глупости, хорошо проводим время. На площадке мы по-прежнему настроены хорошо провести время, при этом доминируем.

Кобе не такой, он так себя не вел. Он мог даже не прийти в раздевалку, чтобы поболтать. Он мог просто пройти мимо нас», – заявил Ховард.

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7 комментариев

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Ryan T.
Ответ Xell
Потому что у Коби яйца есть.
Были...
+3
0
+3
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Artur Prokopchuk
Ответ Райли Карри
О дивный новый мир. Люди упоминают других, более известных людей, чтобы привлечь к себе внимание. Как объявление. $и$bkи, а теперь, когда вы обратили внимание...
ну или у него брали интервью и он ответил на вопрос, который ему задали
+1
0
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Mr.BadGuy
Зачем суровому убийце Кобяну разговаривать с токсичными клоунами типа Ховарда?
0
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