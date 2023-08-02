Дуайт Ховард о разнице между Леброном и Кобе: «С Джеймсом мы как два близнеца, шутим, смеемся. Кобе не такой»

Чемпион НБА Дуайт Ховард рассказал о разнице между двумя прославленными игроками « » и покойным .

«Леброн напоминает парня из южной Джорджии. С ним мы как два близнеца, шутим, смеемся, делаем глупости, хорошо проводим время. На площадке мы по-прежнему настроены хорошо провести время, при этом доминируем.

Кобе не такой, он так себя не вел. Он мог даже не прийти в раздевалку, чтобы поболтать. Он мог просто пройти мимо нас», – заявил Ховард.

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