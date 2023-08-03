«У него есть мой номер». Майк Данливи не думает, что Андре Игудала вернется в «Уорриорз»
Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи не думает, что 39-летний форвард Андре Игудала вернется в состав команды в следующем сезоне.
«Мне кажется, что у Андре, вероятно, есть еще кое-какие дела. Но у него есть мой номер. Телефон всегда включен», – сказал Данливи.
Игудала стал четырехкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».
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