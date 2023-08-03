«У него есть мой номер». Майк Данливи не думает, что Андре Игудала вернется в «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Андре Игудала НБА Баскетбол

Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи не думает, что 39-летний форвард Андре Игудала вернется в состав команды в следующем сезоне.

«Мне кажется, что у Андре, вероятно, есть еще кое-какие дела. Но у него есть мой номер. Телефон всегда включен», – сказал Данливи.

Игудала стал четырехкратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз».

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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1 комментарий

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Игги, конечно бесспорный красавчик, но время пришло! 👏👏👏
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