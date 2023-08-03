«У него есть мой номер». Майк Данливи не думает, что Андре Игудала вернется в «Уорриорз»

Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» не думает, что 39-летний форвард вернется в состав команды в следующем сезоне.

«Мне кажется, что у Андре, вероятно, есть еще кое-какие дела. Но у него есть мой номер. Телефон всегда включен», – сказал Данливи.

Игудала стал четырехкратным чемпионом в составе «Уорриорз».

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас