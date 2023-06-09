Драфт-эксперт Джонатан Гивони: «У Эймена Томпсона потолок выше Хендерсона и Миллера»

Теги Шарлотт Хьюстон Андре Игудала Портленд Сан-Антонио НБА драфт НБА Джейлен Браун О Джи Ануноби Виктор Вембаньяма Джейден Айви Скут Хендерсон Баскетбол

Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони считает защитника Эймена Томпсона лучшим «проспектом» предстоящего драфта НБА, если не учитывать Виктора Вембаньяму.

«У Эймена Томпсона более высокий потолок, чем у любого перспективного игрока на этом драфте, не названного Вембаньямой.

Объедините физические данные Джейлена Брауна, взрывную скорость Джейдена Айви, видение площадки/проход Андре Игудалы и защитную универсальность О Джи Ануноби», – пишет Гивони.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Хорнетс» и «Блэйзерс» – Брэндона Миллера и Скута Хендерсона.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
Если это все правда и он не железный топ-2, значит бросок как у Бена Симмонса
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gangstarr
Ответ Лиллард унижатель!
Если это все правда и он не железный топ-2, значит бросок как у Бена Симмонса
Ну если трудовая этика не как у Бена Симмонса, то бросок вопрос поправимый
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