Драфт-эксперт Джонатан Гивони: «У Эймена Томпсона потолок выше Хендерсона и Миллера»

Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони считает защитника Эймена Томпсона лучшим «проспектом» предстоящего драфта , если не учитывать .

«У Эймена Томпсона более высокий потолок, чем у любого перспективного игрока на этом драфте, не названного Вембаньямой.

Объедините физические данные , взрывную скорость , видение площадки/проход и защитную универсальность », – пишет Гивони.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Хорнетс» и «Блэйзерс» – Брэндона Миллера и .

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