Драфт-эксперт Джонатан Гивони: «У Эймена Томпсона потолок выше Хендерсона и Миллера»
Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони считает защитника Эймена Томпсона лучшим «проспектом» предстоящего драфта НБА, если не учитывать Виктора Вембаньяму.
«У Эймена Томпсона более высокий потолок, чем у любого перспективного игрока на этом драфте, не названного Вембаньямой.
Объедините физические данные Джейлена Брауна, взрывную скорость Джейдена Айви, видение площадки/проход Андре Игудалы и защитную универсальность О Джи Ануноби», – пишет Гивони.
Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Хорнетс» и «Блэйзерс» – Брэндона Миллера и Скута Хендерсона.
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