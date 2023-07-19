«А кто первый?» Леброн Джеймс удивился, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс удивился, узнав, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА.
«А кто первый? Я думал, что это я 👴🏾», – написал Джеймс в сторис.
После завершения карьеры 43-летнего Юдониса Хаслема самым возрастным игроком лиги является Андре Игудала (39 лет, 171 день). Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» на данный момент является свободным агентом.
В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!
2. Кевин Уиллис 44 года 224 дня
3. Роберт Пэриш 43 года 254 дня
4. Винс Картер 43 года 45 дней
5. Удонис Хаслем 42 года 363 дня
6. Дикембе Мутомбо 42 года 300 дней
7. Карим Абдул-Джаббар 42 года 58 дней
8. Боб Коузи 41 год 150 дней
9. Херб Уильямс 41 год, 129 дней
10. Джон Стоктон 41 год 35 дней
11. Чарльз Джонс 41 год 30 дней
12. Карл Мэлоун 40 лет 325 дней
13. Dirk Nowitzki 40 лет 295 дней
14. Manu Ginóbili 40 лет 270 дней
15. Рик Махорн 40 лет 244 дня
16. Джон Лонг 40 лет 235 дней
17. Джейсон Терри 40 лет 225 дней
18. Грант Хилл 40 лет 210 дней
19. Джеймс Эдвардс 40 лет 187 дней
20. Джо Джонсон 40 лет 176 дней
21. Курт Томас 40 лет 165 дней
22. Клиффорд Робинсон 40 лет 147 дней
23. Джамал Кроуфорд 40 лет 137 дней
24. Чарльз Оукли 40 лет 106 дней
25. Джуван Ховард 40 лет 69 дней
26. Стив Нэш 40 лет 60 дней
27. Майкл Джордан 40 лет 58 дней
28. Джейсон Кидд 40 лет 56 дней
29. Андре Миллер 40 лет 54 дня
30. Тим Данкан 40 лет 17 дней
31. Danny Schayes 40 years, 3 days
Один в начале 84-го родился, другой в самом конце.