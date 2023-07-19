«А кто первый?» Леброн Джеймс удивился, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА

Суперзвезда « » удивился, узнав, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА.

«А кто первый? Я думал, что это я 👴🏾», – написал Джеймс в сторис.

После завершения карьеры 43-летнего Юдониса Хаслема самым возрастным игроком лиги является (39 лет, 171 день). Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» на данный момент является свободным агентом.

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