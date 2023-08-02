Андре Игудала: «После перехода Дюрэнта «Уорриорз» знали, что будут побеждать в каждой игре. Тренировки стали намного проще»

Четырехкратный чемпион НБА в составе « » Андре Игудала рассказал, насколько простыми стали тренировки для ветеранов команды после перехода звездного в 2016 году.

«После перехода Кевина мы знали, что будем побеждать в каждой игре, тренировки начинались в 11. Занятия продолжались около 20 минут. Задача была простой, нужно было наладить взаимодействие, притереться друг к другу. Нам не нужно слишком много комбинаций, не нужно было разбирать видео. Все это было ерундой.

Я приходил в зал в 8:30, завтракал. В 9 я приступал к работе с тяжестями. В 10 я выходил на площадку и делал там то, что мне было нужно сделать. Тренировка начиналась в 11, но я уже сделал всю свою работу... В 11:45 я уже был в машине, к 12 или 12:15 приезжал в гольф-клуб», – рассказал .

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