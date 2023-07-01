Андре Игудала не смог дозвониться Максу Струсу, который подпишет контракт на 64 млн. Ветеран пошутил о пагубном влиянии денег

Теги светская хроника Кливленд Майами Андре Игудала НБА фото Макс Струс Баскетбол

Экс-защитник «Майами» Макс Струс (27 лет, 196 см) переходит в «Кливленд» в качестве свободного агента.

Стороны договорились о 4-летнем контракте на 64 миллиона долларов.

Форвард Андре Игудала вскоре после появления этой новости решил позвонить Струсу, но тот не взял трубку. Тогда ветеран НБА пошутил о пагубном влиянии денег.

«Видите, как деньги меняют людей?» – написал Игудала.

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4 комментария

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dens76
А почему у Андре, фаимли Струса не правильно забита? Может не тому звонил? 🧐 🤣
+3
0
+3
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DirtyHarry 44
Ответ Santy-44
В моей голове сейчас знаменитая картинка с Аль Пачино. Кливленд, ну зачем?
А что Кливленду сейчас поможет? Что? На бумаге в начале сезона это была команда которая как минимум хотя бы во второй раунд выйдет. А по итогу? Отлет, да ещё и от НЙН. Я даже не буду щас Митчелла обсуждать, типа не игрок ПО, но я реально не понимаю, в чём у них проблемы. Потому что регулярку-то отлично отыграли.
+2
0
+2
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Santy-44
В моей голове сейчас знаменитая картинка с Аль Пачино.

Кливленд, ну зачем?
0
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DirtyHarry 44
"Пошутил"
(нет)
0
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