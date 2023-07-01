Андре Игудала не смог дозвониться Максу Струсу, который подпишет контракт на 64 млн. Ветеран пошутил о пагубном влиянии денег
Экс-защитник «Майами» Макс Струс (27 лет, 196 см) переходит в «Кливленд» в качестве свободного агента.
Стороны договорились о 4-летнем контракте на 64 миллиона долларов.
Форвард Андре Игудала вскоре после появления этой новости решил позвонить Струсу, но тот не взял трубку. Тогда ветеран НБА пошутил о пагубном влиянии денег.
«Видите, как деньги меняют людей?» – написал Игудала.
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(нет)