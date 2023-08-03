«Хьюстон» подписал Нэйта Хинтона и Мэттью Майера

Теги переходы Хьюстон НБА Нэйт Хинтон Джошуа Обизи Баскетбол

«Хьюстон» подписал с Нэйтом Хинтоном и Мэттью Майером контракты Exhibit 9, которые защищают команду в случае травм в предсезонном лагере.

Оба игрока успешно выступили за «Рокетс» в Летней лиге. Хинтон набирал в среднем 11,8 очка, реализуя 50 процентов бросков с игры и 35 процентов трехочковых, а также делал 5,0 подбора за 26,4 минуты на паркете. Показатели Майера составили 19,8 очка и 11,5 подбора в среднем за игру.

Контракты Exhibit 9 позволяют командам отчислять травмированных игроков без гарантированных контрактов.

Джошуа Обизи подписал стандартный контракт НБА, но не будет участвовать в тренировочном лагере, что позволило «Рокетс» подписать контракты  Exhibit 9 с другими игроками.

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