Джошуа Обизи примет участие в тренировочном лагере «Хьюстона»

Легкий форвард Джошуа Обизи (23 года, 198 см) примет участие в тренировочном лагере « ».

В минувшем сезоне Обизи представлял немецкий «Скайлайнерс», в составе которого набирал 12,1 очка, 3,2 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

У «Рокетс» на данный момент свободно одно место под двусторонний контракт.

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