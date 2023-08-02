Джошуа Обизи примет участие в тренировочном лагере «Хьюстона»

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Джошуа Обизи Баскетбол

Легкий форвард Джошуа Обизи (23 года, 198 см) примет участие в тренировочном лагере «Хьюстона».

В минувшем сезоне Обизи представлял немецкий «Скайлайнерс», в составе которого набирал 12,1 очка, 3,2 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

У «Рокетс» на данный момент свободно одно место под двусторонний контракт.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий