«Рокетс» подпишут однолетний контракт с Джинатаном Уильямсом

« » договорился с атакующим защитником Джинатаном Уильямсом (24 года, 196 см) о подписании контракта на один год.

24-летний игрок поборется за место в составе «Рокетс».

В прошлом сезоне Уильямс провел пять матчей за « », набирая в среднем 10,6 очка, 3,0 подбора и 2,0 передачи за 25 минут на паркете.

На днях «Блэйзерс» расторгли контракт с защитником. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24, за который Уильямсу были гарантированы 52 644 доллара.

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