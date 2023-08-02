«Рокетс» подпишут однолетний контракт с Джинатаном Уильямсом
«Хьюстон» договорился с атакующим защитником Джинатаном Уильямсом (24 года, 196 см) о подписании контракта на один год.
24-летний игрок поборется за место в составе «Рокетс».
В прошлом сезоне Уильямс провел пять матчей за «Портленд», набирая в среднем 10,6 очка, 3,0 подбора и 2,0 передачи за 25 минут на паркете.
На днях «Блэйзерс» расторгли контракт с защитником. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24, за который Уильямсу были гарантированы 52 644 доллара.
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