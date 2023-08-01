Алперен Шенгюн примет участие в тренировочном лагере сборной Турции

Теги Хьюстон сборная Турции НБА Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн принял решение приехать в Италию на сбор национальной команды Турции и сыграть товарищеские матчи в Тренто и Стамбуле.

Изначально 21-летний игрок не хотел участвовать в сборе и сразу приехать на матчи предквалификационного олимпийского турнира, но федерация баскетбола Турции не приняла просьбу центрового «Рокетс».

Сборная Турции готовится к предквалификационному турниру Олимпиады-2024, который пройдет в Стамбуле 12-20 августа. Команда Эргина Атамана сыграет с Исландией, Болгарией и Украиной.

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