Алперен Шенгюн примет участие в тренировочном лагере сборной Турции

Центровой « » принял решение приехать в Италию на сбор национальной команды Турции и сыграть товарищеские матчи в Тренто и Стамбуле.

Изначально 21-летний игрок не хотел участвовать в сборе и сразу приехать на матчи предквалификационного олимпийского турнира, но федерация баскетбола Турции не приняла просьбу центрового «Рокетс».

Сборная Турции готовится к предквалификационному турниру Олимпиады-2024, который пройдет в Стамбуле 12-20 августа. Команда Эргина Атамана сыграет с Исландией, Болгарией и Украиной.

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