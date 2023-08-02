«Хьюстон» подпишет двусторонний контракт с Джермейном Сэмюэлсом

« » подпишет двусторонний контракт с легким форвардом Джермейном Сэмюэлсом (24 года, 201 см).

Сэмюэлс заработал контракт после успешного выступления в Летней лиге, где он набирал за «Рокетс» 11,3 очка, 5 подборов и 3,3 передачи в среднем за матч.

24-летний форвард провел сезон-2022/23 в составе «Форт-Уэйна», набирая в G-лиге 18,3 очка, 9,2 подбора и 2,7 передачи за 34,7 минуты в среднем за встречу.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!