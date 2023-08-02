Ожидается, что Дэмиан Лиллард примет участие в тренировочном лагере «Блэйзерс», если его не обменяют

По словам репортера The Oregonian Аарона Фентресса, разыгрывающий « » Дэмиан Лиллард примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды, если к тому времени его не обменяют.

«Мне сказали, что если в конечном итоге он окажется в лагере, он появится и будет играть. Он получит свои деньги. Я имею в виду, что он не настолько глуп.

Но если «Блэйзерс» выпустят его паркет и он подвернет лодыжку или снова травмирует икроножную мышцу, то что они за него получат? А если они оставят его на весь сезон, получат ли они три-четыре пика первого раунда за 34-летнего , который пропустит еще один год с очередной неприятной травмой», – сказал Фентресс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда