Ожидается, что Дэмиан Лиллард примет участие в тренировочном лагере «Блэйзерс», если его не обменяют

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По словам репортера The Oregonian Аарона Фентресса, разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды, если к тому времени его не обменяют.

«Мне сказали, что если в конечном итоге он окажется в лагере, он появится и будет играть. Он получит свои деньги. Я имею в виду, что он не настолько глуп.

Но если «Блэйзерс» выпустят его паркет и он подвернет лодыжку или снова травмирует икроножную мышцу, то что они за него получат? А если они оставят его на весь сезон, получат ли они три-четыре пика первого раунда за 34-летнего Дэмиана Лилларда, который пропустит еще один год с очередной неприятной травмой», – сказал Фентресс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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3 комментария

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Было бы глупо для Лилларда пропускать тренировочный лагерь. Ну, если Дэйм действительно хочет обмен из Портленда, то нужно создавать максимально токсичную атмосферу. Возможно, будет что-то вроде знаменитого тренировочного матча Джимми Батлера в Миннесоте. Если Лиллард действительно хочет обмен, то нужно выносить Портлендских бастов.
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про травму зря все это понятно, такие риски у любого игрока лиги, а вот то что что он не будет саботировать, в этом и есть весь Дэйм.
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Ответ Alexander92
Было бы глупо для Лилларда пропускать тренировочный лагерь. Ну, если Дэйм действительно хочет обмен из Портленда, то нужно создавать максимально токсичную атмосферу. Возможно, будет что-то вроде знаменитого тренировочного матча Джимми Батлера в Миннесоте. Если Лиллард действительно хочет обмен, то нужно выносить Портлендских бастов.
Батлер в Миньке звезда та еще была)
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