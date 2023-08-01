«Портленд» не проявляет интереса к серьезным переговорам с «Майами» по Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» по-прежнему не намерен вступать в серьезные переговоры с «Майами» по звездному разыгрывающего Дэмиану Лилларду, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон со ссылкой на источники из лиги.

«Майами» нацелен на приобретение Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, в пакете будет молодой игрок.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Ощущение что Портленд будет тянуть до самого дедлайна и отдаст его за того же Хирро и пики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
Ответ ygcn5c2ty9
Ощущение что Портленд будет тянуть до самого дедлайна и отдаст его за того же Хирро и пики
если майами будет иметь риск не попасть в ПО зимой то разговор с ними будет совсем другой
да и внешняя конъектура в виде руководства НБА сейчас не очень широко улыбается Демьяну
так что лучше Портленду ждать зимы а там уж всякое может быть например Фила может дать Хардинчик Макси( у них пиков нет конечно но мало ли) и тонна других сценариев по типу Бруклин хочет гайку или Юта пики за Митчелла дает за Лилларда🙃 может появиться в зависимости от сезонов команд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий