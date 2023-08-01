«Портленд» не проявляет интереса к серьезным переговорам с «Майами» по Дэмиану Лилларду
«Портленд» по-прежнему не намерен вступать в серьезные переговоры с «Майами» по звездному разыгрывающего Дэмиану Лилларду, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон со ссылкой на источники из лиги.
«Майами» нацелен на приобретение Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.
Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, в пакете будет молодой игрок.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
да и внешняя конъектура в виде руководства НБА сейчас не очень широко улыбается Демьяну
так что лучше Портленду ждать зимы а там уж всякое может быть например Фила может дать Хардинчик Макси( у них пиков нет конечно но мало ли) и тонна других сценариев по типу Бруклин хочет гайку или Юта пики за Митчелла дает за Лилларда🙃 может появиться в зависимости от сезонов команд