«Портленд» не проявляет интереса к серьезным переговорам с «Майами» по Дэмиану Лилларду

«Портленд» по-прежнему не намерен вступать в серьезные переговоры с « » по звездному разыгрывающего , сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон со ссылкой на источники из лиги.

«Майами» нацелен на приобретение Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, в пакете будет молодой игрок.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда