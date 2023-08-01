Трэйси Макгрэйди: «Дэмиан Лиллард сделал все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде»

Теги Трэйси Макгрэйди Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поддержал разыгрывающего Дэмиана Лилларда, который после 11 сезонов за «Портленд» заявил о желании перейти в «Майами».

«Дэмиан выполнил свою работу, сделав все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде». Он выкладывается за них полностью.

Дэмиан и его агент считают, что у него осталось не так уж много хороших сезонов, поэтому он хочет выиграть чемпионат и стать действительно важной частью чемпионской команды, и он видит эту команду в «Майами», – сказал Макгрэйди.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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1 комментарий

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leon01
вдруг Лиллард проснулся,отряхнулся....протрезвел и подумал....*а почему бы не взять гайку, под старость лет*,но только с майами,без майами сто лет не нужна
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