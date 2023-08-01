Трэйси Макгрэйди: «Дэмиан Лиллард сделал все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде»
Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поддержал разыгрывающего Дэмиана Лилларда, который после 11 сезонов за «Портленд» заявил о желании перейти в «Майами».
«Дэмиан выполнил свою работу, сделав все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде». Он выкладывается за них полностью.
Дэмиан и его агент считают, что у него осталось не так уж много хороших сезонов, поэтому он хочет выиграть чемпионат и стать действительно важной частью чемпионской команды, и он видит эту команду в «Майами», – сказал Макгрэйди.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
1 комментарий