Трэйси Макгрэйди: «Дэмиан Лиллард сделал все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди поддержал разыгрывающего , который после 11 сезонов за «Портленд» заявил о желании перейти в «Майами».

«Дэмиан выполнил свою работу, сделав все возможное, чтобы выиграть чемпионат в «Портленде». Он выкладывается за них полностью.

Дэмиан и его агент считают, что у него осталось не так уж много хороших сезонов, поэтому он хочет выиграть чемпионат и стать действительно важной частью чемпионской команды, и он видит эту команду в « », – сказал Макгрэйди.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда