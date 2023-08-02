Брайан Уиндхорст: «Майами» — единственная команда, серьезно претендующая на Дэмиана Лилларда»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Майами» — единственная команда, серьезно претендующая на звездного разыгрывающего « » .

«Глядя на лигу и разговаривая с руководителями и агентами, я не могу найти другой команды, которая сделала бы серьезное предложение по Дэмиану Лилларду на данный момент. Я считаю, что «Хит» тоже не может», – заявил Уиндхорст.

Лиллард ранее потребовал обмен и изъявил желание продолжить карьеру в « ».

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, в пакете будет молодой игрок.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда