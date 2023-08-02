Брайан Уиндхорст: «Майами» — единственная команда, серьезно претендующая на Дэмиана Лилларда»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Майами» — единственная команда, серьезно претендующая на звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Глядя на лигу и разговаривая с руководителями и агентами, я не могу найти другой команды, которая сделала бы серьезное предложение по Дэмиану Лилларду на данный момент. Я считаю, что «Хит» тоже не может», – заявил Уиндхорст.

Лиллард ранее потребовал обмен и изъявил желание продолжить карьеру в «Майами».

Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Хит» готовят предложение, которое будет строиться вокруг трех-четырех пиков первого раунда, возможности обмена пиками, а также выборами во втором раунде. Возможно, в пакете будет молодой игрок.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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10 комментариев

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Потому что на деле никто не хочет давать за Лилларда больше пакета Майами. А кто хочет, тот не может. Кронин же решил сделать вид что продаёт не Лилларда, с его возрастом и контрактом, а праймового Леброна. Удачи ему с недовольным Дэймом и ещё тремя молодыми гардами. Нечего на других пенять, коль вовремя не обменяли
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Ответ Beetl
Портленду пора начать реально смотреть на вещи. Они не получат за Лилларда лучшего предложения чем сейчас.
Им некуда спешить, время на их стороне, может у Бостона пойдут проблемы или у клипперс, и выложат еще больше
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Ответ namankey
Потому что на деле никто не хочет давать за Лилларда больше пакета Майами. А кто хочет, тот не может. Кронин же решил сделать вид что продаёт не Лилларда, с его возрастом и контрактом, а праймового Леброна. Удачи ему с недовольным Дэймом и ещё тремя молодыми гардами. Нечего на других пенять, коль вовремя не обменяли
В смысле на других пенять, они его вообще не собирались обменивать.
+1
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Портленду пора начать реально смотреть на вещи. Они не получат за Лилларда лучшего предложения чем сейчас.
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Ответ mqh9pzrxgf
Им некуда спешить, время на их стороне, может у Бостона пойдут проблемы или у клипперс, и выложат еще больше
У ЛАК пакет из пиков такой же как и у Майами 28 и 30.
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Ответ mqh9pzrxgf
Им некуда спешить, время на их стороне, может у Бостона пойдут проблемы или у клипперс, и выложат еще больше
А может Лиллард травму получит, или стата просядет.
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Ответ Light Yagami
Это интересная новость для поклонников НБА и особенно команды "Майами Хит". Если инсайдеры ESPN и The Athletic правы, то "Майами" действительно станет серьезным конкурентом в гонке за звездным разыгрывающим "Портленда" Дэмианом Лиллардом. Предложение, которое "Хит" готовит, выглядит заманчиво с тремя-четырьмя пиками первого раунда, возможностью обмена пиками и молодым игроком в пакете. Если сделка состоится, это может значительно усилить состав "Майами" и повлиять на расстановку сил в лиге. Однако, не стоит забывать, что сделки в НБА могут быть сложными и требуют согласия всех сторон, поэтому придется следить за развитием событий.
3.5 версия слабовата, 4 норм написала бы
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Ответ Sonder
3.5 версия слабовата, 4 норм написала бы
вы про чат Гпт же?
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