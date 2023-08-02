«В тот момент зародилась моя интернет-слава». Чет Холмгрен рассказал о вирусном видео со Стефеном Карри

Центровой «Оклахомы» на подкасте All The Smoke рассказал о вирусном видео 2019 года, когда он обыграл звезду « « при помощи кроссовера и забил сверху.

«Думаю, что в тот момент зародилась моя интернет-слава.

В том сезоне AAU баскетбольный мир понял, кто я такой. Я завершил тот первый турнир среди юношей до 17 лет, набирая в среднем трипл-дабл с блок-шотами. После этого все пошло в гору.

Потом произошел тот момент, когда все дети узнали, как меня зовут, и куда бы я ни пошел, они выкрикивали мое имя. У меня просили автограф и все такое. Наверное, хорошо, что это случилось со мной так рано, потому что сейчас я уже привык и научился справляться с этим в обычной жизни», – рассказал 21-летний игрок.

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