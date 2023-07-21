Пэйтон Притчард и Квентин Граймс также примут участие в тренировочном лагере сборной США

Теги сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Пэйтон Притчард Кейд Каннингем Джейлен Грин Квентин Граймс Чет Холмгрен Киган Мюррэй Джейлен Уильямс Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард и атакующий защитник «Нью-Йорка» Квентин Граймс также присоединятся к сборной США в тренировочном лагере в следующем месяце, сообщают инсайдеры Эдриан Воджнаровски из ESPN и Шэмс Чарания из The Athletic.

Ранее стали известны имена пяти игроков, которые помогут национальной команде подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

На сборы были приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон») и Киган Мюррэй («Сакраменто»).

Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

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