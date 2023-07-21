Пэйтон Притчард и Квентин Граймс также примут участие в тренировочном лагере сборной США

Разыгрывающий «Бостона» и атакующий защитник «Нью-Йорка» также присоединятся к сборной США в тренировочном лагере в следующем месяце, сообщают инсайдеры Эдриан Воджнаровски из ESPN и Шэмс Чарания из The Athletic.

Ранее стали известны имена пяти игроков, которые помогут национальной команде подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

На сборы были приглашены , (оба – «Оклахома»), («Детройт»), («Хьюстон») и («Сакраменто»).

Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

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