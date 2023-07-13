Чет Холмгрен отметился 25 очками, 9 подборами и 5 блок-шотами в победном матче с «Индианой»

Теги Индиана НБА видео Оклахома-Сити Летняя лига НБА Чет Холмгрен Баскетбол

Второй пик драфта-2022 Чет Холмгрен помог «Оклахоме» добиться победы в матче Летней лиги против «Индианы» (98:87).

Холмгрен набрал 25 очков, а также совершил 9 подборов, 5 блок-шотов и перехват.

Бигмэн реализовал 9 из 15 с игры и 7 из 8 с линии.

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6 комментариев

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Лиллард унижатель!
Поспорит с Вембой за титул новичка года.
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Мурзин Ринат
Никогда не понимал, да хайп вокруг Вемби, но в тоже время тут рядом всегда был Чэт, который по Скиллам может даже лучше будет, но он белый, может в этом дело
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Stranfio
Ну уже по нескольким матчам можно немного делать вывод, что он определенно стал лучше, чем он приходил в лигу. Да и как-то обдуманнее что ли играть.
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gangstarr
Интересно будет за ним понаблюдать
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AnSw33r
Ответ Лиллард унижатель!
Поспорит с Вембой за титул новичка года.
худ тоже поспорит, как и амен Томпсон , и кеонте джердж из Юты
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Azat LA
Ответ Мурзин Ринат
Никогда не понимал, да хайп вокруг Вемби, но в тоже время тут рядом всегда был Чэт, который по Скиллам может даже лучше будет, но он белый, может в этом дело
Всегда сложно предугадать карьеру молодого игрока, но мне Чет кажется более надёжной ставкой, чем Вембаньяма
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