Чет Холмгрен отметился 25 очками, 9 подборами и 5 блок-шотами в победном матче с «Индианой»

Второй пик драфта-2022 помог «Оклахоме» добиться победы в матче Летней лиги против «Индианы» (98:87).

Холмгрен набрал 25 очков, а также совершил 9 подборов, 5 блок-шотов и перехват.

Бигмэн реализовал 9 из 15 с игры и 7 из 8 с линии.

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