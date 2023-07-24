Стал известен окончательный состав спарринг-команды, которая поможет сборной США подготовиться к ЧМ-2023

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Стал известен окончательный состав спарринг-команды, которая поможет национальной команде США подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

На сборы были приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен (оба – «Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Киган Мюррэй («Сакраменто»), Пэйтон Притчард («Бостон»), Квентин Граймс («Нью-Йорк»), Трей Мерфи, Херб Джонс (оба – «Новый Орлеан»), Наз Рид («Миннесота»), Лэнгстон Гэллоуэй, Джон Дженкинс и Эрик Мика.

Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

В состав сборной США вошли:

защитники Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Тайриз Халибертон («Индиана»);

форварды Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Кэм Джонсон («Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);

центровые Уокер Кесслер («Юта») и Бобби Портис («Милуоки»).

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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3 комментария

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Вадим Дзахоев
Хоть в составе и нет суперзвезд, но это с запасом самая сильная команда этого ЧМ
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Artyom Alexandrov
Портис центровой?)
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vdvbill.e1.ru
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Ответ Вадим Дзахоев
Хоть в составе и нет суперзвезд, но это с запасом самая сильная команда этого ЧМ
Что ты говоришь
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