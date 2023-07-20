Чет Холмгрен, Кейд Каннингем, Джейлен Уильямс, Джейлен Грин и Киган Мюррэй – примут участие в тренировочном лагере сборной США
Стали известны имена пяти игроков, которые присоединятся к сборной США в тренировочном лагере в следующем месяце.
В лагерь сборной приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон») и Киган Мюррэй («Сакраменто»), сообщает The Athletic.
Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас Вегасе.
Холмгрен, Уильямс и Грин войдут в состав второй сборной, которая не только будет тренироваться против основной команды, но и сможет поехать на Филиппины в качестве замены, если кто-то травмируется до начала чемпионата мира. Всего во вторую сборную войдут 12 игроков, имена которых еще не объявлены.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Каннингему предлагали место в основной сборной, но он отказался, решив сосредоточиться на подготовке к сезону НБА. Защитник «Пистонс» полностью восстановился после перелома большеберцовой кости.
В состав сборной США вошли:
защитники Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Тайриз Халибертон («Индиана»);
форварды Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Кэм Джонсон («Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);
центровые Уокер Кесслер («Юта») и Бобби Портис («Милуоки»).
Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.
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