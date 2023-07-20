Чет Холмгрен, Кейд Каннингем, Джейлен Уильямс, Джейлен Грин и Киган Мюррэй – примут участие в тренировочном лагере сборной США

Теги сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кейд Каннингем Джейлен Грин Чет Холмгрен Киган Мюррэй Джейлен Уильямс Баскетбол

Стали известны имена пяти игроков, которые присоединятся к сборной США в тренировочном лагере в следующем месяце.

В лагерь сборной приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон») и Киган Мюррэй («Сакраменто»), сообщает The Athletic.

Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас Вегасе.

Холмгрен, Уильямс и Грин войдут в состав второй сборной, которая не только будет тренироваться против основной команды, но и сможет поехать на Филиппины в качестве замены, если кто-то травмируется до начала чемпионата мира. Всего во вторую сборную войдут 12 игроков, имена которых еще не объявлены.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Каннингему предлагали место в основной сборной, но он отказался, решив сосредоточиться на подготовке к сезону НБА. Защитник «Пистонс» полностью восстановился после перелома большеберцовой кости.

В состав сборной США вошли:

защитники Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Тайриз Халибертон («Индиана»);

форварды Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»), Джарен Джексон («Мемфис»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Кэм Джонсон («Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);

центровые Уокер Кесслер («Юта») и Бобби Портис («Милуоки»).

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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3 комментария

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Tim Timson
Портис в этой сборной конечно как ворона пучеглазая)
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xamer 9
Холмгрен еще ни одной игры в НБА не сыграл, а его уже в сборную приглашают. Удивительная сборная США, настолько плевать на международных соревнования (кроме олимпиады).
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Starushka Mary Todd
Ответ xamer 9
Холмгрен еще ни одной игры в НБА не сыграл, а его уже в сборную приглашают. Удивительная сборная США, настолько плевать на международных соревнования (кроме олимпиады).
Бровь ездил на олимпиаду сразу после драфта, например
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