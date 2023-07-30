«Юта» может выменять Д’Анджело Расселла или Кевина Портера во время сезона

Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс НБА Юта Д’Анджело Расселл Кевин Портер Баскетбол

Журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсен назвал двух игроков, которых «Юта» может приобрести по ходу сезона-2023/24.

«На позиции разыгрывающего количество вариантов ограничено. Я полагаю, что «Джаз» могли бы выменять Д’Анджело Расселла, который занимает 19-е место в рейтинге, но ему удалось увеличить свое игровое время в финале конференции прошлого сезона.

Возможно, Кевин Портер-младший, занявший 24-е место — молодой игрок, но не совсем игрок стартовой пятерки. Мне не нравятся эти варианты», – пишет Ларсен.

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