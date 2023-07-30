«Юта» может выменять Д’Анджело Расселла или Кевина Портера во время сезона

Журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсен назвал двух игроков, которых «Юта» может приобрести по ходу сезона-2023/24.

«На позиции разыгрывающего количество вариантов ограничено. Я полагаю, что «Джаз» могли бы выменять Д’Анджело Расселла, который занимает 19-е место в рейтинге, но ему удалось увеличить свое игровое время в финале конференции прошлого сезона.

Возможно, Кевин Портер-младший, занявший 24-е место — молодой игрок, но не совсем игрок стартовой пятерки. Мне не нравятся эти варианты», – пишет Ларсен.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить