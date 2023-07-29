НБА может наложить вето на обмен Дэмиана Лилларда в «Майами» (Сэм Эмико)

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

НБА вмешалась в ситуацию с потенциальным обменом разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Ранее в прессе публиковалась информация о том, что игрок настаивает на обмене в «Хит» и не будет исполнять условия соглашения в том случае, если «Блейзерс» отдадут его в другой клуб. Сам игрок ни разу не отрицал, что это именно так.

НБА разослала меморандум всем 30 клубам, в котором отмечается, что «Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду».

По информации обозревателя Сэма Эмико, лига может не ограничиться меморандумом и заблокировать переход Лилларда в «Хит».

«Уже не раз слышал, что НБА может наложить вето на обмен Лилларда в «Хит». Не уверен, так ли это, но люди в лиге говорят мне, что вполне представляют себе такой расклад.

Один из источников рассказал, что лига была «дико расстроена» комментариями агента Лилларда в СМИ о том, что всем, кроме «Хит», «бесполезно» даже пытаться совершить обмен с «Блэйзерс», – сообщает Эмико.

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12 комментариев

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202standart
Вот так и надо поступить НБА . Ибо н…й
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Vanila Panda
Ох уж эти миллионеры, которые пытаются диктовать свои условия миллиардерам. Лиллард реально думает, что его не пронут в случае чего? смех да и только
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Tim Timson
Портленд навсегда)
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Alexander92
Мне интересно как поведёт себя профсоюз в случае, если НБА захочет наложить вето на обмен Лилларда в «Хит». Будет ли профсоюз бороться против этого или признает, что игроки совсем оборзели и не будет ставить палки в колёса при попытке уменьшить хоть как-то влияние игроков на эту Лигу? Т.е. будет ли профсоюз мешать попытке сделать НБА менее Лигой игроков, если можно так выразиться?
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Вася Пупкин
У Дейма, часом, не Селюк агент? )
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Nikolay
Бедный Лиллард. Вытирает слезы своим супермакс контрактом.
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Док Аксель
Следить за базаром надо всюду и НБА не исключение...
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Cubs-V
Ответ noke
Ну тогда и обмен Дэвиса надо было блокировать. Но там Рич Пол.
Как это связано? У ЭйДи был истекающий контракт и там была речь про то, что он не подпишется дальше, если это будет не ЛАЛ.
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Кирилл
Ответ noke
Ну тогда и обмен Дэвиса надо было блокировать. Но там Рич Пол.
А по какой причине «надо было блокировать» обмен Дэвиса ?
Контракт заканчивался, он продлевать его не собирался - заблокируй Лига этот обмен и НОП остались бы вообще ни с чем.

Сейчас же у Лилларда длительный макс, который он должен отрабатывать, а не выкручивать руки команде «только в Хит».
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