НБА может наложить вето на обмен Дэмиана Лилларда в «Майами» (Сэм Эмико)
НБА вмешалась в ситуацию с потенциальным обменом разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Ранее в прессе публиковалась информация о том, что игрок настаивает на обмене в «Хит» и не будет исполнять условия соглашения в том случае, если «Блейзерс» отдадут его в другой клуб. Сам игрок ни разу не отрицал, что это именно так.
НБА разослала меморандум всем 30 клубам, в котором отмечается, что «Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду».
По информации обозревателя Сэма Эмико, лига может не ограничиться меморандумом и заблокировать переход Лилларда в «Хит».
«Уже не раз слышал, что НБА может наложить вето на обмен Лилларда в «Хит». Не уверен, так ли это, но люди в лиге говорят мне, что вполне представляют себе такой расклад.
Один из источников рассказал, что лига была «дико расстроена» комментариями агента Лилларда в СМИ о том, что всем, кроме «Хит», «бесполезно» даже пытаться совершить обмен с «Блэйзерс», – сообщает Эмико.
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Контракт заканчивался, он продлевать его не собирался - заблокируй Лига этот обмен и НОП остались бы вообще ни с чем.
Сейчас же у Лилларда длительный макс, который он должен отрабатывать, а не выкручивать руки команде «только в Хит».