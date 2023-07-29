НБА может наложить вето на обмен Дэмиана Лилларда в «Майами» (Сэм Эмико)

НБА вмешалась в ситуацию с потенциальным обменом разыгрывающего « » .

Ранее в прессе публиковалась информация о том, что игрок настаивает на обмене в «Хит» и не будет исполнять условия соглашения в том случае, если «Блейзерс» отдадут его в другой клуб. Сам игрок ни разу не отрицал, что это именно так.

НБА разослала меморандум всем 30 клубам, в котором отмечается, что «Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любую команду».

По информации обозревателя Сэма Эмико, лига может не ограничиться меморандумом и заблокировать переход Лилларда в «Хит».

«Уже не раз слышал, что НБА может наложить вето на обмен Лилларда в «Хит». Не уверен, так ли это, но люди в лиге говорят мне, что вполне представляют себе такой расклад.

Один из источников рассказал, что лига была «дико расстроена» комментариями агента Лилларда в СМИ о том, что всем, кроме «Хит», «бесполезно» даже пытаться совершить обмен с «Блэйзерс», – сообщает Эмико.

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