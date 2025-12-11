  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Маркус Бингэм о Winline Basket Cup: «Каждая игра важна. Мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно»
0

Маркус Бингэм о Winline Basket Cup: «Каждая игра важна. Мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно»

Центровой УНИКСа поделился ожиданиями от домашнего матча Winline Basket Cup.

Накануне домашнего матча Winline Basket Cup между УНИКСом и екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 13 декабря, центровой казанцев Маркус Бингэм поделился впечатлениями о турнире и рассказал о готовности команды.

– Маркус, расскажи, пожалуйста, как настроение в преддверии домашнего матча против «Уралмаша» в новом для УНИКСа международном турнире?

– Я чувствую себя отлично. Считаю, что готов к игре. Уверен, что будет весело. Мы выйдем на площадку и зарядимся классной атмосферой. Думаю, это приведет нас к победе.

– Насколько для УНИКСа принципиален соперник?

– Мы уже играли с «Уралмашем» в этом сезоне. Главное, хорошо подготовиться и оставаться сконцентрированными.

– Считаешь эту встречу на групповом этапе важной или решающими будут заключительные матчи?

– На мой взгляд, каждая игра важна. Если мы хотим достичь чемпионства, мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно.

– Как прокомментируешь музыкальное сопровождение на турнире WINLINE Basket Cup? Тебе комфортно играть?

– Знаете, я просто слушаю ритм и пытаюсь понять, нравится ли он мне.

– Ощущается ли игра по-другому, или звуки отходят на второй план в пылу борьбы?

– Да, однозначно. Игра проходит по-другому. Иная обстановка, музыка, сюжет матча. Это делает атмосферу особенной. Мне очень нравится!

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-служба УНИКСа
Маркус Бингэм
logoWinline Basket Cup
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
logoУралмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тримбл, Бингэм, Мартюк, Зубков и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
8 декабря, 13:55Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» победил «Игокеа» благодаря трехочковому Трента Фрэйзера на последних секундах
4 декабря, 20:53
Winline Basket Cup. 31 очко Каспера Уэйра помогло ЦСКА разгромить «Парму»
18 ноября, 18:56
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
6 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
10 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
16 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
20 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
34 минуты назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
38 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
50 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
55 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09