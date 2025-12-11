Маркус Бингэм о Winline Basket Cup: «Каждая игра важна. Мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно»
Накануне домашнего матча Winline Basket Cup между УНИКСом и екатеринбургским «Уралмашем», который состоится 13 декабря, центровой казанцев Маркус Бингэм поделился впечатлениями о турнире и рассказал о готовности команды.
– Маркус, расскажи, пожалуйста, как настроение в преддверии домашнего матча против «Уралмаша» в новом для УНИКСа международном турнире?
– Я чувствую себя отлично. Считаю, что готов к игре. Уверен, что будет весело. Мы выйдем на площадку и зарядимся классной атмосферой. Думаю, это приведет нас к победе.
– Насколько для УНИКСа принципиален соперник?
– Мы уже играли с «Уралмашем» в этом сезоне. Главное, хорошо подготовиться и оставаться сконцентрированными.
– Считаешь эту встречу на групповом этапе важной или решающими будут заключительные матчи?
– На мой взгляд, каждая игра важна. Если мы хотим достичь чемпионства, мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно.
– Как прокомментируешь музыкальное сопровождение на турнире WINLINE Basket Cup? Тебе комфортно играть?
– Знаете, я просто слушаю ритм и пытаюсь понять, нравится ли он мне.
– Ощущается ли игра по-другому, или звуки отходят на второй план в пылу борьбы?
– Да, однозначно. Игра проходит по-другому. Иная обстановка, музыка, сюжет матча. Это делает атмосферу особенной. Мне очень нравится!