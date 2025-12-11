Лоренцо Браун пропустит матч с «Панатинаикосом»

Разыгрывающий «Милана» не успел восстановиться к матчу с «Панатинаикосом».

Американский разыгрывающий «Милана » Лоренцо Браун, ранее получивший статус «под вопросом», в итоге пропустит выездной матч 15-го тура Евролиги против «Панатинаикоса ».

Несмотря на то что повреждение оказалось не таким серьезным, как опасались, медицинский штаб принял решение не форсировать его возвращение.

«Ничего не исключаем». «Милан» может начать поиски защитника из-за травм Лоренцо Брауна